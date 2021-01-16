Британия будет требовать тест от всех путешественников, чтобы уберечься от новых штаммов

С 18 января Британия будет требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус от путешественников со всех стран мира, чтобы "защититься от еще не обнаруженных штаммов" коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Все "коридоры" для путешественников - возможность приехать из определенных стран с лучшей ситуацией без теста - прекратят действовать с 4:00 утра 18 января. Попасть на свой рейс можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. По прибытии путешественникам необходимо будет оставаться в изоляции 10 дней, или на 5-й день сдать тест и в случае отрицательного результата досрочно завершить ее.

По словам Джонсона, такие требования будут действовать как минимум до 15 февраля.

"Именно потому, что мы надеемся на вакцину, и из-за риска, который составляют (для ее эффективности) новые штаммы из-за моря, мы должны прибегнуть к дополнительным шагам, чтобы не впустить эти штаммы в страну", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что к середине февраля должна завершиться вакцинация наиболее уязвимых групп, и тогда можно будет подумать о том, чтобы ослабить некоторые ограничения.

Перед тем Британия запретила путешествия из Южной Америки и Португалии из-за нового "бразильского" штамма.

За последние сутки в Британии от коронавируса умерли 1280 человек, что является одним из наибольших показателей за время епидемии. Общее число умерших в Британии достигло 87 291.

Число подтвержденных заражений за сутки выросло на 55 761, тогда как накануне суточный прирост составлял 48 682.

Напомним, в Англии действует жесткий локдаун. Людям разрешено выходить из дома только по самым важным причинам, как за продуктами, для спортивных упражнений или на работу, если их тип занятости не позволяет работать дистанционно. Похожие ограничения с определенными местными различиями действуют также в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии