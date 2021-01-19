Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Берлин жалеет о санкциях США против корабля РФ, который строит "Северный поток-2"

США введут санкции против российского корабля, строящего "Северный поток-2" - СМИ

В Стамбуле выпал первый снег

Лидеры мусульман Франции приняли "хартию республиканских ценностей" по требованию Макрона






Трамп решил снять ограничения на путешествия из Европы, но Байден заблокирует решение

Вторник, 19 января 2021, 08:31

Действующий президент США Дональд Трамп, который оставляет пост 20 января, подписал указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вскоре после того, как распоряжение Трампа было обнародовано, пресс-секретарь избранного президента Джо Байдена Джен Псаки написала в Twitter, что "по совету нашей медицинской группы администрация не намерена отменять эти ограничения с 26 января".

Читайте также
Климат, путешествия, маски: стало известно, какими будут первые указы Байдена

Она добавила, что "с обострением пандемии и появлением более заразных вариантов вируса во всем мире сейчас не время отменять ограничения на международные поездки".

Приказ Трампа отменяет ограничения в тот день, когда начнут действовать новые требования к тестированию на COVID-19 для всех иностранных посетителей. Трамп покидает пост президента США в среду.

На прошлой неделе глава Центра по контролю и профилактике заболеваний подписал приказ, требующий от почти всех авиапассажиров предъявить отрицательный тест на коронавирус или подтверждения выздоровления от COVID-19 для въезда в Соединенные Штаты начиная с 26 января.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден Трамп Коронавирус Авиарейсы
powered by lun.ua