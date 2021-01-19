Трамп решил снять ограничения на путешествия из Европы, но Байден заблокирует решение

Действующий президент США Дональд Трамп, который оставляет пост 20 января, подписал указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вскоре после того, как распоряжение Трампа было обнародовано, пресс-секретарь избранного президента Джо Байдена Джен Псаки написала в Twitter, что "по совету нашей медицинской группы администрация не намерена отменять эти ограничения с 26 января".

Она добавила, что "с обострением пандемии и появлением более заразных вариантов вируса во всем мире сейчас не время отменять ограничения на международные поездки".

Приказ Трампа отменяет ограничения в тот день, когда начнут действовать новые требования к тестированию на COVID-19 для всех иностранных посетителей. Трамп покидает пост президента США в среду.

На прошлой неделе глава Центра по контролю и профилактике заболеваний подписал приказ, требующий от почти всех авиапассажиров предъявить отрицательный тест на коронавирус или подтверждения выздоровления от COVID-19 для въезда в Соединенные Штаты начиная с 26 января.