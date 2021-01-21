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КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка

Четверг, 21 января 2021, 15:50

КС Молдовы на заседании 21 января рассмотрел запросы депутатов, в которых они просили суд высказаться по поводу закона "О функционировании языков на территории Молдовы", и признал закон неконституционным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Этот закон во втором чтении парламент принял 16 декабря 2020 года. Он предусматривает, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или на русском языке. Кроме того, госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

На заседании КС депутаты ходатайствовали о том, чтобы закон признали неконституционным. Октавиан Цыку заявлял, что такой закон "подрывает основы Конституции", а Дину Плынгеу отмечал, что его приняли с нарушениями.

"Если мы будем использовать русский для межэтнических отношений, мы никогда не интегрируем нацменьшинства в молдавский политический дизайн. На это будет влиять геополитический порядок", - считает Цыку.

По его мнению, приравнивание русского языка к румынскому - это подрыв основ Конституции.

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