Санду осудила преднамеренные атаки РФ на мирных жителей: она должна ответить за свои преступления

Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила новые атаки России на Украину.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Президент Молдовы подчеркнула, что российские военные преднамеренно наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

"Россия непрерывно атакует Украину. Прошлой ночью и сегодня утром города и населенные пункты по всей стране подверглись авиаударам, в результате чего погибли невинные люди. В Киеве были бомбардированы Национальная академия наук, жилые дома и медицинское учреждение. В Харькове десятки людей получили ранения, среди них – дети", – перечислила она.

"Все эти атаки свидетельствуют о том, что Россия намеренно наносит удары по людям – по их домам, экономике и инфраструктуре, от которых зависит их повседневная жизнь. Россия должна ответить за свои преступления, а Украину следует и в дальнейшем поддерживать в ее праве жить свободно и в мире", – подчеркнула Санду.

МИД Германии также решительно осудил российский удар по зданию Национальной академии наук Украины, который произошел недалеко от немецкого посольства.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве и заявила, что "наука стала мишенью для России".

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон поразил здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС. Она также подтвердила, что Украине нужно больше ПВО и давления на Россию.