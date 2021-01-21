Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ и остановить "Северный поток-2" из-за Навального

Украинцы – на третьем месте по количеству видов на жительство в ЕС

В Британии второй раз за неделю - новый максимум смертей от вируса, более 1800 в сутки

ЕСПЧ вынес первое решение о последствиях российской агрессии против Грузии






В Британии уже почти 5 миллионов человек получили первую дозу вакцины

Четверг, 21 января 2021, 18:54

В Великобритании почти пять миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Раскрывая последние данные, министр здравоохранения заявил, что 63% жителей домов престарелых, получили хотя бы одну дозу вакцины. По словам министра, Национальная служба здоровья делает ежеминутно по 200 прививок.

Вместе с тем за последние сутки в Великобритании зафиксировали 1290 смертей от коронавирусной болезни и 37892 новых случая.

Эти данные появились на следующий день после того, как Великобритания сообщила о новых рекордные цифры летальных случаев два дня подряд, с 1820 смертельными случаями в среду, что является самым высоким показателем за время пандемии.

Эти цифры появились после того, как исследователи утверждали, что заражение коронавируса НЕ замедлился и, возможно, даже возросло в первые дни последнего национального карантина.

Основное исследования REACT-1 в Имперском колледже в Лондоне отмечает: "В течение первых 10 дней третьего локдауна... распространенность COVID-19 была очень высокой, не имея признаков снижения".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua