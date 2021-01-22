Сенат США утвердил первого афроамериканца во главе Пентагона

Сенат США утвердил на должность министра обороны генерала армии в отставке Ллойда Остина, кандидатуру которого предложил президент Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Остин станет первым чернокожим американцем на посту главы Пентагона.

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Голосование еще продолжается, но Остин уже получил 62 голоса из 100 возможных в Сенате, что намного больше, чем простое большинство, необходимое для утверждения. Двое сенаторов проголосовали против.

Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия в Ираке во времена администрации Обамы, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

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