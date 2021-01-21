Украина инициировала в ПАСЕ дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму

Постоянная делегация Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму на зимней пленарной сессии.

Об этом объявил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, представляя проект повестки дня зимней сессии ПАСЕ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе", - заявил Савицкий.

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Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятия резолюции.

Кроме этого, Азербайджан внес запрос о проведении дебатов по вопросу содержания военнопленных после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Во время зимней сессии ПАСЕ по срочной процедуре также могут произойти дебаты и принятие резолюций об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального и об ухудшении ситуации в Беларуси. Но эти решения требуют отдельного одобрения.

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Кроме этого, российская делегация инициировала рассмотрение вопроса о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в гибридном формате. Делегаты могут быть физически присутствуют в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

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