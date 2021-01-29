Португалия ограничила выезд граждан из страны на фоне рекордной смертности от COVID-19

Правительство Португалии продолжило действующие ограничения в рамках коронавирусного локдауна и ввело новые, среди которых ограничение выезда за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Publico.

"Число новых случаев продолжает расти, ситуация очень серьезная. Сегодня количество заражений очень высокое, как и количество смертей. За последние несколько дней наблюдается увеличение числа госпитализаций, увеличение числа смертей", - заявила министр Кабинета министров Мариана Виейра да Силва.

По ее словам, в дополнение к действующему локдауну на следующие 15 дней будет введено еще больше ограничений.

Не имея возможности открыть школы для очных занятий, правительство решило вернуться к онлайн-обучению с 8 февраля. В этот день ученики начнут посещать уроки дома после 15 дней перерыва в обучении и без карнавальных каникул, которые были запланированы на 15, 16 и 17 февраля.

Кроме того, правительство Португалии решило существенно ограничить выезд за пределы страны.

Было принято ограничение выезда граждан Португалии за пределы континентальной территории любым способом, а именно автомобильным, железнодорожным, воздушным, речным или морским транспортом, за исключением таких случаев, как поездка по состоянию здоровья или по профессиональным причинам.

Ранее стало известно, что Германия включит Португалию в список стран, въезд из которых запрещен из-за распространения более заразного варианта коронавируса.

Как сообщалось, в Португалии за последние сутки зарегистрировано еще 303 случая смерти, связанные с коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Правительство страны называет ситуацию крайне серьезной, поскольку система здравоохранения уже практически не справляется с нагрузкой. В числе новых мер, объявленных правительством, также разрешение нанимать врачей и медсестер из-за рубежа сроком максимум на год.