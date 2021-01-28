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В Португалии новый максимум смертей от коронавируса

Четверг, 28 января 2021, 19:47

В Португалии за последние сутки зарегистрировано еще 303 случая смерти, связанных с коронавирусом, что является новым максимумом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Генеральное управление здравоохранения также сообщило, что за сутки выявлено 16 432 новых случаев заболевания.

Количество инфекций, зарегистрированных с марта, выросло до 685 383. Подтверждено 11 608 смертей от коронавируса и осложнений, вызванных инфекцией.

В то же время, уменьшилось количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Сейчас в стационарах находятся 6565 человек, что на 38 меньше, чем сутками ранее. В реанимации сейчас 782 пациента, на одного меньше, чем во вторник.

8946 человек были признаны излечившимися от болезни, в результате чего общее число выздоровевших составило 493 699 человек.

Напомним, министр здравоохранения Португалии заявила, что власти рассматривают возможность обратиться за помощью к другим странам Европейского Союза на фоне резкого всплеска случаев заболевания COVID-19.

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