Норвегия усилила ограничения: запрет на алкоголь в ресторанах и никаких гостей дома

Норвегия вводит новые ограничения для сдерживания коронавируса, включая общенациональный запрет на подачу алкоголя в ресторанах и барах и запрет на приглашение гостей домой.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы видим больше признаков новой волны инфекций", - сказал Солберг на пресс-конференции в воскресенье, назвав в числе причин празднования Рождества и Нового года и появление более заразного варианта вируса, впервые выявленного в Великобритании.

По ее словам, норвежцы должны отложить свою социальную жизнь на следующие две недели, чтобы держать вирус под контролем.

"Я прошу вас, чтобы в доме не было посетителей. Подождите две недели, прежде чем приглашать кого-нибудь домой или в гости", - сказала она.

Днем ранее правительство объявило, что лекции в университетах приостановлены, и велело студентам оставаться дома.

Магазины, детские сады и начальные школы останутся открытыми. Средние и старшие школы также останутся открытыми, но будут использовать больше удаленного обучения, чем сейчас.

Все поездки в личных целях, будь то зарубежные или внутренние, теперь не приветствуются. В Норвегии уже действуют одни из самых жестких ограничений на поездки в Европе, требующие, чтобы нерезиденты имели доказательство того, что они не заражены COVID-19, перед въездом в страну.

В четверг Осло ввел обязательные тесты на COVID-19 для всех людей, въезжающих в Норвегию из-за границы, либо по прибытии, либо в течение 24 часов, чтобы остановить распространение варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивное число случаев COVID-19 в Норвегии за 14 дней на 100 000 жителей за неделю с 21 по 27 декабря составило 113,6, что является четвертым наименьшим показателем в Европе после Исландии, Греции и Финляндии.