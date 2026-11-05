Германия может выделить ещё 100 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины

Министерство финансов Германии предлагает выделить дополнительные 100 млн евро на восстановление украинской инфраструктуры водоснабжения, энергетики и транспорта, а также на укрепление устойчивости к усиленным российским атакам.

Об этом говорится в письме министерства финансов к немецким депутатам, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эти средства, которые дополнят финансирование для Украины, предусмотренное в бюджете на 2026 год, пойдут на покрытие убытков, вызванных российской кампанией воздушных бомбардировок, которая усилилась с лета, говорится в письме к парламентскому бюджетному комитету.

В сентябре немецкое правительство уже выделило 250 млн евро на поддержку Украины через Фонд энергетической поддержки Украины.

"Эта потребность является непредвиденной, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта предсказать было невозможно", – говорится в письме.

"С июля 2026 года Россия осуществляет все более частые и интенсивные атаки на критическую и гражданскую инфраструктуру в крупных городах, транспортные маршруты, логистические центры и предприятия", – поясняют в Минфине.

Правительство канцлера Фридриха Мерца является крупнейшим европейским донором Украины, предоставляя правительству в Киеве военную помощь на миллиарды.

В письме отмечается, что с приближением зимы 80 % мощностей Украины по производству электроэнергии были уничтожены с момента российского вторжения в 2022 году, а атаки в октябре привели к отключению электроэнергии более чем в трети регионов Украины.

Средства будут направлены на децентрализованное оборудование для производства и хранения электроэнергии, ремонт водопроводной и энергетической инфраструктуры, противопожарное оборудование и ремонт школьных зданий.

Ранее стало известно, что в Черниговскую область прибыл новый силовой трансформатор, приобретённый через Фонд поддержки энергетики Украины на средства Великобритании.

Также стоит отметить, что в конце октября правительство Норвегии объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.