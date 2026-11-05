Швеция продлевает пограничный контроль из-за роста гибридных угроз со стороны РФ

Правительство Швеции приняло решение о продлении пограничного контроля на срок в шесть месяцев – с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года.

Об этом говорится в сообщении шведского правительства, передает "Европейская правда".

В правительстве пояснили, что решение основано на оценке, согласно которой существует серьезная угроза общественному порядку и внутренней безопасности.

"Оценка правительства основана прежде всего на серьезной ситуации с безопасностью, сложившейся в результате полномасштабного вторжения России в Украину, которое привело к появлению гибридных угроз и враждебных субъектов, переместившихся и действующих в пределах Шенгенской зоны", – пояснили в шведском правительстве.

Отмечается, что решение о возобновлении пограничного контроля является одной из серии мер, необходимых для реагирования на серьезные угрозы внутренней безопасности Швеции. Решения о возобновлении пограничного контроля принимаются в соответствии с общим законодательством ЕС.

"Восстановление пограничного контроля на внутренней границе является важной мерой, обеспечивающей органам власти доступ к необходимым инструментам и условиям для выявления лиц, въезжающих на территорию страны и способных представлять угрозу общественному порядку и внутренней безопасности", – говорится в сообщении.

В настоящее время 10 стран ЕС проводят проверки на внутренних границах, и семь из них упоминают миграцию в своих обоснованиях для Еврокомиссии. Эти проверки должны быть временными, но некоторые страны применяют их уже на протяжении многих лет.

В апреле Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.

Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.

В сентябре 2024 года Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных переходах, расширив предыдущие частичные меры контроля.