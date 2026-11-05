ЕС перечислил Украине 4,36 млрд евро на бюджетные и оборонные нужды

Европейский Союз в четверг, 5 ноября, перечислил Украине 4,36 млрд евро в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan, из которых 3,7 млрд евро составляют макрофинансовую помощь, а еще 658 млн евро – финансирование оборонных нужд.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в Европейской комиссии.

Очередная выплата ЕС Украине на сумму 4,36 млрд евро сочетает два компонента финансовой поддержки: средства для обеспечения потребностей государственного бюджета и дополнительное финансирование обороны.

"Выполнив условия, согласованные с международными партнерами, Украина продемонстрировала свою неизменную приверженность вступлению в ЕС и укреплению экономической устойчивости. Перечисленные сегодня 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan отражают этот прогресс", – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в комментарии "Европейской правде".

По его словам, это финансирование обеспечит Украине большую устойчивость в условиях войны.

Как уточнили "Европейской правде" в Еврокомиссии, из общей суммы сегодняшней выплаты 3,7 млрд евро составляет второй транш макрофинансовой помощи (MFA). Для его получения Украина выполнила все 12 согласованных с Европейским Союзом условий.

Среди них – принятие законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, отмена освобождения от НДС коммерческого импорта товаров небольшой стоимости в почтовых отправлениях, а также меры по повышению соблюдения налогового законодательства и т. д.

Отдельно Еврокомиссия перечислила 658 млн евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan. Это уже седьмая выплата на оборонные нужды по этой программе.

Средства будут направлены на закупку беспилотников, ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для противовоздушной обороны Украины. При этом большая часть финансирования будет использована для закупки оборудования у украинских компаний.

По данным Еврокомиссии, до конца текущего года Украине остается доступно финансирование ЕС общим объемом 25,2 млрд евро.

В частности, около 20,9 млрд евро могут быть перечислены в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы 11,9 млрд евро предусмотрено для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины, а 9 млрд евро – на бюджетную поддержку.

Кроме того, ещё почти 4,4 млрд евро бюджетной помощи доступны Украине в рамках программы Ukraine Facility, без учёта её дополнительного финансирования через Ukraine Support Loan.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС также готовит для Украины около 8 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.

Напомним, 2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. "ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы провела Украина для получения этого транша.