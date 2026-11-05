В Литве пояснили, что выслали украинцев из страны до того, как они нанесли ущерб

Трое граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий в интересах иностранных разведывательных служб, покинули Литву, а решение об их высылке было принято до того, как они успели нанести государству реальный ущерб.

Об этом сообщило в четверг литовское Управление государственной безопасности (VSD), передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На вопрос, почему в отношении этих трех лиц не было начато досудебное расследование, VSD ответило, что провело расследование их деятельности и собрало информацию, указывающую на то, что они представляли угрозу национальной безопасности.

"VSD отмечает, что с целью устранения рисков для национальной безопасности, связанных с деятельностью этих лиц, была принята предусмотренная законом мера до того, как государству был нанесен какой-либо реальный ущерб", – говорится в комментарии разведывательного ведомства.

Ведомство сообщило, что на основании его оценки угрозы безопасности у этих трех лиц были аннулированы виды на жительство в Литве.

Департамент миграции подтвердил, что эти лица покинули Литву, однако VSD заявила, что не знает, в какую страну они выехали.

Ранее стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.

А Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало шестерых человек – пятерых поляков и гражданку РФ – по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб и передаче России материалов военного назначения.