США перебросили в Румынию ударные беспилотники MQ-9 Reaper

США на ближайшие месяцы разместили на румынской базе Кымпия-Турзий ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

Американские военные будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии через 71-ю авиабазу "Генерал Еманойл Ионеску" будет предоставлять техническую, оперативную и материально-техническую поддержку, необходимую для выполнения миссий.

Присутствие американских союзников на территории Румынии представляет возможность развивать, испытывать и оценивать боеспособность, совместная деятельность является ключевым элементом повышения уровня взаимодействия двух сторон, отметили в Минобороны Румынии.

Сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Румынией способствует укреплению способности коллективной обороны и повышению региональной безопасности, добавили в ведомстве.

Беспилотник MQ-9 Reaper, недавно использован для убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, управляется с земли экипажем из двух операторов, имеет продолжительность действия 14 часов, максимальную скорость до 500 километров в час и дальность действия 1850 километров. Он имеет два радары, один из которых специализируется на морской среде и может быть вооружен широким спектром ракет или бомб с лазерным наведением. Например, он может искать и атаковать наземные цели с помощью до 14 управляемых ракет AGM-114 Hellfire воздух-земля.