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AstraZeneca увеличит поставки вакцины в ЕС на 9 млн доз после спора с Брюсселем






Pfizer весной увеличит поставки вакцины в ЕС на 75 млн доз

Понедельник, 1 февраля 2021, 12:22

Фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале предоставит Европейскому союзу на 75 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем планировалось изначально.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech/Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и вообще до 600 млн в 2021 году", - написала фон дер Ляен в Twitter.

В воскресенье фон дер Ляйен сообщила, что британская компания AstraZeneca намерена поставить ЕС в первом квартале на 9 млн доз вакцины больше, чем обещала ранее.

Ранее AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

После первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а далее - заявлениями AstraZeneca о том, что компания не сможет вовремя предоставить обещанный объем вакцин, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

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