ЕС снизил прогноз экономического роста еврозоны в 2021 году

Экономика еврозоны в 2021 году восстановится от коронавирусного падения не так, как ожидалось ранее.

Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комиссия прогнозирует, что экономический рост в 19 странах еврозоны составит 3,8% в этом году и столько же в 2022 году, в то время как спад в 2020 году составил 6,8%.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия прогнозировала рост в 2021 году в еврозоне на уровне 4,2% и 2022 году на уровне 3,0% против рецессии 7,8% в 2020 году.

"Ближайшие перспективы европейской экономики выглядят слабее, чем ожидалось осенью прошлого года, поскольку пандемия на континенте усилилась", - отметил исполнительный орган ЕС в промежуточном экономическом прогнозе.

"Ожидается, что европейская экономика слабо начнет новый год. Однако сейчас в конце тоннеля забрезжил свет. Поскольку кампания вакцинации набирает обороты и давление на систему здравоохранения снижается, ограничительные меры будут постепенно ослабляться", - заявили в Еврокомиссии.

Пока локдауны все еще действуют, экономика еврозоны вновь сократится в первом квартале 2021 после уже произошедшего сокращения в последние три месяца 2020 года.

Во Франции и Испании будут наблюдаться высокие темпы роста в этом году - 5,5% и 5,6% соответственно - после глубоких сокращений прошлого года. Они продолжат оставаться одними из стран с самым высоким ростом также в 2022 году.

"Эти прогнозы подвержены значительной неопределенности и повышенным рискам, преимущественно связанным с эволюцией пандемии и успехом кампаний вакцинации", - отметили в Еврокомиссии.