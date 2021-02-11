ЕС начал работу над новыми санкциями против РФ из-за Навального - СМИ

ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg от двух дипломатов, знакомых с обсуждением.

По их словам, послы ЕС обсудили карательные меры на встрече в среду. Ни одна из стран-членов не возражала против этого предложения, сказал один из собеседников издания.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано отказался комментировать обсуждение, но добавил, что работа над возможными действиями продолжается.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что следующие шаги ЕС могут включать санкции и что он "выдвинет конкретные предложения".

Обсуждение новых санкций происходит после того, как Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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