В Армении произошло 6-балльное землетрясение

В Армении произошло землетрясение силой около 6 баллов, эпицентр находился в 8 километрах к юго-востоку от столицы страны Еревана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

Согласно сообщению службы чрезвычайных ситуаций, толчки произошли в 15:29 по местному времени.

Магнитуда в эпицентре составляла 6-7 баллов по шкале Рихтера. В Ереване толчки ощущались с силой 5-6 баллов, соседних районах - 3-4 балла.

Есть первые сообщения о разрушении в Ереване, о пострадавших пока не сообщается.

После основного толчка зафиксировали еще 20 мелких афтершоков. Людей призывают пока не возвращаться домой и оставаться под открытым небом.

Это не первое относительно сильное землетрясение за последнее время - неделю назад толчки силой 6-7 баллов зафиксировали в Гегаркуникской области на востоке страны.

После этого прогнозировали новые землетрясения слабой или умеренной силы.