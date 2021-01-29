Johnson&Johnson заявила о 66% эффективности своей вакцины, нужна только одна доза

Американская компания Johnson&Johnson заявила о 66-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса, но исследования показывают разную эффективность в зависимости от региона.

Как сообщает "Европейская правда", компания обнародовала отчет о третьей фазе клинических исследований на своем сайте.

"Начало защиты наблюдалось уже на 14-й день. Уровень защиты от умеренной и тяжелой инфекции COVID-19 составил 72% в США, 66% в Латинской Америке и 57% в Южной Африке через 28 дней после прививки", - говорится в отчете.

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Также указывается, что препарат на 85% в целом эффективен для профилактики тяжелого течения заболевания и продемонстрировал полную защиту от госпитализации и смертей, связанных с COVID-19, по состоянию на 28-й день вакцинации.

Отдельно отмечается, что для вакцинации необходима только одна доза, и препарат совместим со стандартными каналами распределения вакцин.

Компания заявила, что в тестировании вакцины приняли участие 43 783 участников. Johnson & Johnson планирует подать заявку на утверждение вакцины в США в начале февраля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже приветствовал новый отчет компании об испытаниях.

"Очень обнадеживающе, что ранние испытания вакцины показывают, что она эффективна против коронавируса. Мы договорились о 30 млн доз, и, если она будет одобрена нашим регулятором лекарственных средств, можно ожидать, что вакцина станет доступной позже в этом году", - написал он в Twitter.

Как известно, страны ЕС не получат вовремя в полном объеме купленные вакцины от производителей Pfizer и AstraZeneca.

Еврокомиссия с согласия AstraZeneca опубликовала контракт о закупке вакцины от коронавируса, который стороны подписали 27 августа прошлого года, чтобы обеспечить прозрачность в споре на фоне дефицита вакцин.

Еврокомиссия также инициировала контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины.