Меркель хочет разработки общего подхода G7 по России

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что странам "Группы семи" необходимо разработать общую стратегию действий в отношении России, в том числе в контексте ее агрессии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в видеоформате.

"Трансатлантическое партнерство имеет несколько важных задач, и нам нужна общая стратегия по ним, и одна из таких задач - наши отношения с Россией. Если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины, то у нас нет особого прогресса в последние годы", - сказала Меркель.

По ее словам, Минский процесс до сих пор не преуспел в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Россия продолжает поддерживать гибридный конфликт и поэтому нам нужна общая повестка дня по России. Мы должны предлагать сотрудничество с одной стороны, но с другой - мы должны четко говорить о разногласиях, которые у нас есть", - добавила канцлер.

Ранее Соединенные Штаты и Европа на заседании Совета Безопасности ООН обвинили Россию в блокировании какого-либо решения конфликта на востоке Украины.