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Brexit: в Британии могут уничтожить 15 млн итальянских пчел из-за новых законов

Вторник, 2 февраля 2021, 15:50

В Британии могут уничтожить 15 млн итальянских пчел, которые не могут быть доставлены заказчику из-за новых законов, вступивших в силу после окончательного выхода страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Патрик Мурфет хочет импортировать итальянских пчел для своего бизнеса и помогать фермерам опылять посевы.

Новые законы, которые вступили в силу после выхода Британии из единого рынка в январе, говорят, что в страну можно импортировать только пчелиных маток.

Ежегодно Мурфет импортирует большое количество пчел из Италии, где климат теплее.

Пытаясь избежать запрета на ввоз и в попытке придерживаться новых законов, он организовал доставку пчел через Северную Ирландию в апреле, но, по словам Мурфета, ему сказали, что, если он попытается ввезти пчел, их могут уничтожить.

По его словам, от регулятора ему пришло письмо с предупреждением, что незаконный импорт может быть отправлен обратно или уничтожен, а против него самого будут применены санкции.

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских вопросов заявил, что ему известно об этой проблеме и он сотрудничает с соответствующими органами, чтобы найти решение.

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