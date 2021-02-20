Чехия призвала РФ прекратить оккупацию Крыма

МИД Чехии осудил нарушения прав человека в оккупированном Крыму и призвал РФ прекратить оккупацию.

Как сообщает "Европейская правда" об этом говорится в заявлении ведомства по случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма.

"В оккупированном Крыму нарушаются основные права человека и гражданина", - заявили в МИД Чехии, упомянув преследования демократических активистов, политически мотивированные суды и целенаправленное подавление прав крымских татар и других национальных меньшинств.

"Милитаризация Крымского полуострова и ограничения свободного плавания в Керченском проливе и Азовском море грубо нарушают международное право и угрожают стабильности и безопасности в Европе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Чехия не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее.

"Мы выражаем свою однозначную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Чехия призывает Российскую Федерацию прекратить нарушение прав человека на полуострове, освободить политических заключенных из Крыма, уважать международное право и прекратить оккупацию украинской территории ", - заявили в МИД Чехии.