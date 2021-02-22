Италия на месяц продлила запрет на поездки между регионами

Правительство Италии в понедельник утвердило решение о продлении действующего запрета на поездки между всеми регионами до 27 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Запрет, который является частью общегосударственных ограничений, направленных на остановку распространения коронавируса, был введен предыдущим правительством Джузеппе Конте и должен был закончиться в четверг.

Новое правительство Марио Драги также усилило ограничения на посещение друзей и родственников, согласно которым не более двух взрослых могут посещать дом другого человека.

"Важно продолжать применять ограничения из-за распространения штаммов коронавируса", - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Запрет распространяется на все необязательные поездки между всеми регионами, независимо от того, в какой зоне они находятся по многоуровневой системе ограничений в Италии.

Региональный запрет на поездки не распространяется на поездки с целью работы, здоровья или чрезвычайных ситуаций, а также на тех, кто нуждается в поездке для возвращения домой.

Путешествия внутри Италии для туризма остаются под запретом.

Правительство также расширило правило, согласно которому не более двух взрослых (плюс их дети до 14 лет) могут посещать другое домохозяйство и не чаще одного раза в день. Однако правило не распространяется на районы, объявленные красными зонами, то есть в этих районах больше вообще не будут разрешаться такие визиты.

Ранее правительство Италии продолжило запрет на открытие горнолыжных курортов до 5 марта.