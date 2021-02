Литва заявила о поддержке Украины после блокировки каналов Медведчука

Посольство Литвы в Киеве заявило, что поддерживает усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии", - говорится в сообщении посольства в Twitter в среду.

Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine’s efforts to defend itself from Russia’s disinformation and hybrid aggression.