Какие последствия будет иметь новый кризис в отношениях с Польшей и в чём здесь вина Варшавы

Решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА" было крайне остро воспринято в Польше.

Этот шаг имеет все шансы стать одним из ключевых факторов, влияющих на отношения Киева и Варшавы.

А вместе с тем он стал элементом предвыборной борьбы в Польше. Именно так стоит трактовать планы польского президента Кароля Навроцкого инициировать лишение Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши.

О том, почему этот скандал разгорелся только сейчас, будет ли он иметь долгосрочные последствия и какие именно, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Герои УПА, которые разожгли Польшу: почему Зеленский пошел на решение, обострившее конфликт. Далее – краткое изложение статьи.

Прежде всего – это было не первое обращение ВСУ к президенту с инициативой присвоить воинским частям почетное имя, связанное с УПА или ее руководителями. Однако до сих пор верховный главнокомандующий блокировал такие инициативы.

Таким образом, украинская сторона выполнила свою часть соглашения, достигнутого президентами Украины и Польши в начале 2022 года.

Речь идет о встрече Владимира Зеленского и тогдашнего главы польского государства Анджея Дуды, которая состоялась 19-21 января 2022 года в резиденции "Висла". Первоначальной целью встречи было налаживание личных контактов между лидерами стран – что удалось и имело немалое значение во время полномасштабного вторжения РФ.

Однако скопление российских войск вблизи границы с Украиной существенно изменило тему тогдашних переговоров. Несмотря на то, что Владимир Зеленский не верил в реальность нового вторжения, президенты согласовали контуры возможной помощи Польши в случае такого сценария.

Среди прочего обсуждались и исторические споры.

Украинские чиновники трактовали эту договоренность так: мол, украинская сторона обязуется на государственном уровне (о местном не шла речь) воздерживаться от героизации лидеров ОУН-УПА, тогда как польская – не использовать эти вопросы для давления на Украину.

Несмотря на неофициальный характер этого соглашения, стороны долго предпочитали его не нарушать.

Всё изменилось в 2025 году после того, как президентские выборы в Польше выиграл Кароль Навроцкий.

Его победа существенно изменила настроения в Сейме.

Уже 4 июня 2025 года – сразу после завершения выборов, но до инаугурации нового президента – Сейм почти единогласно принял постановление, объявив 11 июля "Днем памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН-УПА на Восточных Кресах".

А вскоре после инаугурации Кароль Навроцкий внес в Сейм еще и так называемый "антибандеровский закон", но у депутатов Сейма хватило мудрости не поддержать такую инициативу.

Уже тогда стало понятно, что договоренности Дуды и Зеленского окончательно утратили силу. Поэтому в январе 2026-го почетное имя главного командира УПА Василия Кука получил 190-й учебный центр Сил беспилотных систем ВСУ.

Правда, этот шаг остался незамеченным польскими правыми.

Решение Зеленского присвоить имена героев УПА подразделению ВСУ осудили даже те польские политики, которых считают друзьями Украины: премьер Дональд Туск и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Зато для польской правой оппозиции этот шаг Зеленского стал прекрасной возможностью набрать себе очки перед парламентскими выборами 2027 года.

Нынешний кризис имеет крайне ограниченные плюсы – в частности, может на время привести к сплочению вокруг президента Владимира Зеленского – однако явных рисков здесь гораздо больше.

Впрочем, рано или поздно Киеву придется идти на такой конфликт с Варшавой. Ведь ситуация, когда другая страна присваивает себе императивное право определять, кто может считаться героем для украинцев, а кто – категорически нет, выглядит откровенно абсурдной.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Герои УПА, которые разожгли Польшу: почему Зеленский пошел на решение, обострившее конфликт.