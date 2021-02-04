В Молдове достигли согласия о досрочных выборах

Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Додон считает, что депутаты от ПСРМ не должны голосовать за новое правительство. "Буду рекомендовать коллегам не голосовать за правительство. Считаю, что мы должны последовательно идти к досрочным выборам. Этот парламент должен уйти в историю", - сказал Додон.

До сих пор в Партии социалистов говорили, что могут и проголосовать за правительство Натальи Гаврилицы.

Додон также сообщил, что, по данным некоторых закрытых опросов, на парламентских выборах партия "Действие и солидарность" (PAS) наберет на 5-7% голосов больше, чем ПСРМ.

"Пока я видел четыре закрытых опроса. Показатели PAS снижаются, а ПСРМ - укрепляются. Разница между PAS и ПСРМ составляет около 5-7%", - сказал Додон.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении кандидата на должность премьер-министра. Выбор главы государства пал на бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

После отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности. Временным исполняющим обязанности премьера Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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