У Молдові досягли згоди про дострокові вибори

Лідер Партії соціалістів, колишній президент Молдови Ігор Додон заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться в червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Додон вважає, що депутати від ПСРМ не повинні голосувати за новий уряд. "Буду рекомендувати колегам не голосувати за уряд. Вважаю, що ми повинні послідовно йти до дострокових виборів. Цей парламент повинен піти в історію", - сказав Додон.

Досі у Партії соціалістів говорили, що можуть і проголосувати за уряд Наталі Гаврилиці.

Додон також повідомив, що, за даними деяких закритих опитувань, на парламентських виборах партія "Дія і солідарність" (PAS) набере на 5-7% голосів більше, ніж ПСРМ.

"Поки що я бачив чотири закритих опитування. Показники PAS знижуються, а ПСРМ - зміцнюються. Різниця між PAS і ПСРМ становить близько 5-7%", - сказав Додон.

Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду підписала указ про призначення кандидата на посаду прем'єр-міністра. Вибір глави держави припав на колишнього міністра фінансів Наталю Гаврилицю.

Після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

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