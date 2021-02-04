Несколько стран ЕС согласились поделиться с Украиной вакциной - Стефанишина

Несколько стран ЕС, среди которых одна очень дружественная к Украине, согласились на перепродажу Украине излишков вакцины от коронавируса.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.ua, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что Украина сегодня фактически завершает консультации по перераспределению части излишков вакцины, которые получил ЕС.

"Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает", - сказала Стефанишина.

Она не стала раскрывать название "очень дружественной" страны, отметив, что это конфиденциальная информация.

"В первую очередь это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - отметила вице-премьер.

"Но я также хотела бы поблагодарить и большое количестве стран ЕС, которые не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам. Речь идет о более чем 13 странах ЕС", - добавила она.

Кроме того, Стефанишина раскрыла перспективы введения паспортов прививок для украинцев и спрогнозировала три сценария по открытию границ для украинцев.