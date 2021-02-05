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Апелляционный суд Черногории отменил приговоры осужденным за госпереворот

Пятница, 5 февраля 2021, 16:56

Апелляционный суд Черногории отменил решение суда первой инстанции по делу о попытке государственного переворота в день парламентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Коллегия отменила приговор суда первой инстанции, поскольку в процессе его вынесения и в самом приговоре были допущены существенные нарушения положений уголовного процесса", - заявили в Апелляционном суде.

В заявлении суда говорится, что судьи решили освободить из-под стражи обвиняемого Братислава Дикича и немедленно освободить его.

Утверждается, что коллегия Апелляционного суда поддержала апелляции адвокатов, отменила приговор первой инстанции в части осуждения и вернула дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в полностью измененной коллегии.

Приговор первой инстанции был вынесен 9 мая 2019 года. Тогда Высший суд Черногории, который рассматривал дело о попытке государственного переворота, вынес приговор в отношении 14 человек, в том числе двух граждан РФ, которых связывают с российской военной разведкой, а также двух лидеров черногорской пророссийской оппозиции.

Так, суд приговорил Эдуарда Шишмакова к наказанию в виде 15 лет лишения свободы за уголовные преступления, связанные с созданием преступной организации и покушением на терроризм, а Владимира Попова - к наказанию в виде 12 лет лишения свободы за те же преступления.

Лидеры пророссийского Демократического фронта Андрия Мандич и Милан Кнежевич были приговорены к пяти годам тюремного заключения каждый, а лидер этого политического альянса Михаил Чаденович - к одному году и шести месяцам тюремного заключения.

Объявляя приговор, судья Сузана Могоша отметила, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление страны в НАТО.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО.

Черногория официально стала членом Альянса 5 июня 2017 года.

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