В Польше по-прежнему снижается поддержка правящей партии

Польская оппозиция (без учета "Конфедерации") имеет явное преимущество - более 10% - над руководящей партией "Право и справедливость" (ПиС).

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Согласно опросу, ПиС может рассчитывать на 32% поддержки, "Гражданская коалиция" - 19%, Польша 2050 - Шимон Головня - 18%, Левые - 8%, Конфедерация - 6%, PSL-Коалиция Польша - 5%. 12% опрошенных не определились с ответом.

"Мы наблюдаем увеличение поддержки группировки Шимона Головни, но его динамика остановилась. Буквально неделю назад в наших исследованиях Польша 2050 имела результаты, равные с "Гражданской коалицией", - сказал глава IBRiS Марцин Дума.

Исследование популярности лидеров также показывает, что Шимон Головня проигрывает личное столкновение с мэром Варшавы, заместителем председателя "Гражданской платформы" Рафалом Тшасковским.

После резкого падения рейтинга осенью, после решения Конституционного трибунала об абортах, ПиС показывает результат выше 30%, но с тенденцией к снижению (на 1 пункт по сравнению с январем). Это может означать, что избиратели, которые пошли осенью, не возвращаются к ПиС.

Однако важнейшим выводом опроса является то, что если бы выборы состоялись в минувшее воскресенье, ПиС не получил бы большинства мест в парламенте.