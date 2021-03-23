Хот-доги на лаве: извержение вулкана в Исландии стало центром необычного туризма

Вблизи Рейкьявика продолжается извержение вулкана Фаградальсфьядль, в сети появляется все больше видео с потоками раскаленной лавы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Место извержения очень быстро привлекло туристов. Некоторые отчаянные уже пожарили сосиски на лаве.

В то же время власти Исландии предупреждают жителей о росте загрязнения воздуха опасными газами, которые образовались во время извержения.

Всем, кто сегодня посетит эту местность, рекомендуется покинуть территорию до 17:00, наблюдать за извержением только с соседних гор и избегать спуска в долины или котловины.

Исландия расположена на Срединно-Атлантическом хребте, поэтому вулканическая активность - обычное дело для местных жителей.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось вечером 19 марта.