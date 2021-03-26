ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок

Европейский союз экспортировал 77 млн доз вакцин, в то время как на прививку в самом ЕС было использовано 62 млн доз.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, кампания вакцинации в ЕС неуклонно прогрессирует.

"На сегодня мы получили 88 млн доз и введено 62 миллиона доз. В общем, если посмотреть на количество людей, которые были полностью вакцинированы в Европе, это 18,2 миллиона. Итак, 4,1% уже получили две дозы", - сказала президент Еврокомиссии.

Также, по словам фон дер Ляйен, с 1 декабря 2020 по 25 марта "общее количество вывезенных из Европейского союза доз выросла до 77 млн".

"Это говорит о том, что Европа является регионом, который экспортирует больше вакцин во всем мире", - отметила она.

Около четверти экспортируемых вакцин были отправлены с ЕС в Британию. Поставки также осуществлялись в Канаду, Японию, Мексику и США, причем Великобритания и США запрещают экспорт вакцин, производимых на их территории.

На фоне медленных темпов вакцинации в Евросоюзе эта ситуация вызывает недовольство многих лидеров ЕС.

Напомним, 24 марта Еврокомиссия усилила механизм контроля за экспортом вакцин, предусматривающий возможность заблокировать экспорт определенной партии - добавив в него критерии взаимности и пропорциональности.

Принцип взаимности означает учет того, страна назначения ограничивает экспорт вакцин от коронавируса или компонентов для их производства, производимых на ее территории.

Принцип пропорциональности предполагает учет ситуации в стране назначения - эпидемической ситуации и показателей вакцинации от коронавируса, а также доступность вакцин для этой страны.