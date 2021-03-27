Санду написала Путину письмо с просьбой о вакцине "Спутник V"

Президенткой Молдовы Мая Санду написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с получением Молдовой вакцины от коронавируса - но похожие письма направлены не только президенту РФ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сказала 26 марта в эфире на канале RTR Moldova.

"Я разговаривала с господином послом [России в Молдове Олегом Васнецовым], и он сказал, что сейчас вряд ли получится купить вакцину, но ее могут передать как помощь. Сегодня я написала письмо президенту России", — сказала Санду.

Она отметила, что направила письма с просьбой помочь с получением вакцины лидерам более чем 30 стран.

Отметим, Newsmaker, который считается прозападным изданием, провел нерепрезентативный опрос среди своих читателей и на вопрос, готовы ли они прививаться от коронавируса, более чем 43% ответили, что да и только вакциной "Спутник V", а более 21% выступают против вакцинации.

В Молдове зарегистрировано три вакцины от коронавируса: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V". Минздрав Молдовы не исключает, что будет закупать российский препарат "Спутник V" для бесплатной вакцинации, после того как его одобрит ВОЗ.

Напомним, свои первые вакцины, компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech-Pfizer, также через COVAX.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта.