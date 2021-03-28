В Молдове на границе 75 человек предъявили поддельные справки о тесте на коронавирус

В Молдове 75 человек предъявили на границе поддельные справки с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

27 марта на контрольно-пропускной пункте Крива подъехали два рейсовых автобуса, направлявшихся в Польшу.

При проверке документов в первом автобусе пограничники выявили 38 поддельных тестов на коронавирус, во втором — 37. Пассажиры отказались объяснить, откуда у них поддельные тесты.

"Только один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сказал, что получил документ по почте, заплатив за него 200 леев человеку, которого не знает", — рассказали в Пограничной полиции Молдовы.

Пограничники связались с лабораторией, в которой пассажиры якобы сдавали тесты на ковид. Сотрудники медучреждения сказали, что не брали анализ у этих людей и не выдавали справки.

Поддельные документы изъяли и оправили на экспертизу. Пограничная полиция проводит расследование. Гражданам, предъявившим поддельные справки, грозит уголовное наказание.