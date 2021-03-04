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Польша призывает ЕС ускорить утверждение еще одной вакцины

Четверг, 4 марта 2021, 15:41

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ускорить утверждение вакцины Johnson & Johnson, что позволило бы ускорить темпы прививочной кампании.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Моравецкий опубликовал график, изображающий падение заболеваемости коронавирус среди медиков, получивших вакцину среди первых.

"Заболеваемость среди вакцинированных медиков уменьшилась в 20 раз! Мы должны ускорить процесс, чтобы защитить жителей ЕС. Призываю Еврокомиссию и Европейское медицинское агентство как можно скорее утвердить вакцину Johnson & Johnson, как это уже сделал регулятор США. Мы не можем терять время, каждый день имеет значение", - заявил Матеуш Моравецкий.

В последнее время в Польше заметно возрастает суточный прирост заражений коронавирусом. В среду 3 марта показатели впервые с ноября достигли 15 700.

На фоне дефицита вакцин в Польше уже допускают закупку китайских вакцин от коронавируса, как это сделала Венгрия.

Напомним, регулятор ЕС разрешил использование трех вакцин от коронавируса - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Johnson & Johnson получила разрешение на использование в США 27 февраля, в ЕС она подала заявку на утверждение в середине февраля.

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