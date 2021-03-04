Польша призывает ЕС ускорить утверждение еще одной вакцины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ускорить утверждение вакцины Johnson & Johnson, что позволило бы ускорить темпы прививочной кампании.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Моравецкий опубликовал график, изображающий падение заболеваемости коронавирус среди медиков, получивших вакцину среди первых.

Vaccines are working! Infection rate among vaccinated medical personnel->20x lower! We must speed up the process to protect🇪🇺citizens. I urge @EU_Commission & #EMA to approve J&J vaccine as quickly as possible,as @US_FDA already did.There is no more time to lose.Every DAY counts! pic.twitter.com/ddFDqChgfI — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 4, 2021

"Заболеваемость среди вакцинированных медиков уменьшилась в 20 раз! Мы должны ускорить процесс, чтобы защитить жителей ЕС. Призываю Еврокомиссию и Европейское медицинское агентство как можно скорее утвердить вакцину Johnson & Johnson, как это уже сделал регулятор США. Мы не можем терять время, каждый день имеет значение", - заявил Матеуш Моравецкий.

В последнее время в Польше заметно возрастает суточный прирост заражений коронавирусом. В среду 3 марта показатели впервые с ноября достигли 15 700.

На фоне дефицита вакцин в Польше уже допускают закупку китайских вакцин от коронавируса, как это сделала Венгрия.

Напомним, регулятор ЕС разрешил использование трех вакцин от коронавируса - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Johnson & Johnson получила разрешение на использование в США 27 февраля, в ЕС она подала заявку на утверждение в середине февраля.