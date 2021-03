Польша призывает ЕС ускорить утверждение еще одной вакцины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ускорить утверждение вакцины Johnson & Johnson, что позволило бы ускорить темпы прививочной кампании.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

Моравецкий опубликовал график, изображающий падение заболеваемости коронавирус среди медиков, получивших вакцину среди первых.

Vaccines are working! Infection rate among vaccinated medical personnel->20x lower! We must speed up the process to protect🇪🇺citizens. I urge @EU_Commission & #EMA to approve J&J vaccine as quickly as possible,as @US_FDA already did.There is no more time to lose.Every DAY counts! pic.twitter.com/ddFDqChgfI