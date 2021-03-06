В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: шесть погибших, десятки раненых

Шесть человек погибли, 41 человек получил ранения в аварии украинского автобуса в Подкарпатском воеводстве Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу на автостраде А4 у города Ярослав (Подкарпатское воеводство). 57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей.

Дежурный сообщил, что автобус следовал до границы с Украиной.

"Он ударился в энергопоглащающую крышку, которая находится в конце зоны обслуживания пассажиров, а затем в шлагбаум и упал в кювет", - сказал он.

Как отметил представитель пожарной охраны Прикарпатья Марцин Бетлея, "всех людей, нуждающихся в помощи, перевезли в больницы, а остальных участников аварии - в здание, подготовленное местными властями".

Бетлея отметил, что "в спасательной операции задействовано 30 пожарных команд. Около 100 пожарных".

"Также были привлечены два вертолета; один из польской медицинской авиационной спасательной службы, а другой - из армии. Они перевезли тяжелых пострадавших ", - сказал он.

На данный момент всех пострадавших доставили в больницы или общежитий. В общем госпитализированы 34 человека. 18 человек, которые не нуждались в госпитализации, были доставлены в соседний общежитии. Пожарные уже поставили изувеченный автобус на колеса, и на данный момент проверку проводит полиция и прокуратура.

Автобус, который потерпел крушение, совершал рейс по маршруту Познань - Херсон.