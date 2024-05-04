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Еще одна встреча между правительствами Чехии и Украины может состояться до конца года

Новости — Суббота, 4 мая 2024, 10:33 — Иванна Костина

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что еще одна совместная встреча чешского и украинского правительств может состояться до конца этого года.

Об этом Фиала сказал в интервью ČTK, передает "Европейская правда".

Чехия ведет непрерывные переговоры с Украиной на всех уровнях, атакованная Россией страна нуждается прежде всего в оружии и боеприпасах, сказал он.

"Преимущество россиян огромное, и Украина может достичь успеха только в том случае, если у нее будет достаточно (оружия и боеприпасов) и быстро", – сказал премьер.

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"Прежде всего, мы обсуждаем с нашими коллегами из Дании и Нидерландов, что можно сделать для Украины и как дальше продвигать помощь, включая инициативу Чехии по поиску артиллерийских боеприпасов", – добавил он.

Чешские министры во главе с Фиалой провели в Киеве переговоры с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским в позапрошлом году 31 октября. Поездка должна была выразить четкую поддержку Украине в противостоянии российскому вторжению и поддержать стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу и Североатлантическому альянсу. Члены обоих кабинетов также обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

Фиала также посетил Киев в позапрошлом марте, вскоре после начала российского вторжения. В интервью ČTK сказал, что межправительственные переговоры могут повториться в этом году. "Это в игре, и я могу представить, что мы проведем такую встречу в течение этого года", – сказал Фиала.

По словам Фиалы, Чехия сейчас имеет дело с Украиной на многих уровнях, от полномочного представителя по Украине до самого высокого политического уровня.

Чехия хочет продолжить свою инициативу по поиску артиллерийских боеприпасов, сотрудничество с Данией и Нидерландами является ключевым. "Коалиция этих трех государств действительно много сделала, и без них инициатива не была бы такой успешной. Я благодарен всем, кто присоединяется", – добавил он.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

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