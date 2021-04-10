AstraZeneca подтвердила временную задержку поставок вакцин в ЕС

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca частично подтвердила сообщения о временной задержке поставок вакцины против Covid-19 в Европейский союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В пятницу издание Financial Times сообщило, что на этой неделе будет сокращение поставок.

AstraZeneca подтвердила, что будут задержки, но подтвержденный объем поставок не является предметом обсуждения.

"На прошлой неделе мы сообщили Европейской комиссии и странам-членам, что одна из двух партий, которые будут доставлены на этой неделе, потребует тестирования и будет доставлена ​​в ближайшее время", - говорится в заявлении.

AstraZeneca заявила, что "небольшие колебания" в еженедельных поставках в зависимости от распределения качества и испытаний на безопасность были типичными, но компания была на пути к выполнению своих планов поставок 70 миллионов доз в ЕС во втором квартале.

Представитель ЕС отказался комментировать поставки. "Мы не комментируем состояние поставок. Но мы остаемся на связи с компанией, чтобы обеспечить своевременную доставку достаточного количества доз", - сказал пресс-секретарь.

"В этом контексте мы также начали урегулирование споров с компанией, на основе которых мы надеемся достичь соглашения по нерешенным вопросам", - добавил он.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что исследует возможную связь между вакциной AstraZeneca и случаями редкого заболевания кровеносных сосудов.

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