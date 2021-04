Кулеба пригласил коллег из стран ЕС как можно скорее посетить линию соприкосновения на Донбассе - СМИ

Министерство иностранных дел Украины пригласило своих коллег из стран Евросоюза поскорее осуществить визит на линию соприкосновения на востоке Украины, чтобы своими глазами увидеть ситуацию.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"В письме к министрам с иностранных дел стран ЕС Министерство иностранных дел Украины поблагодарило за поддержку в связи с наращиванием Россией своих сил на границах и пригласило их посетить линию столкновения на Донбассе "в самый быстрый возможный срок", чтобы воочию увидеть ситуацию и "подать мощный сигнал солидарности украинскому народу", - сообщил Джозвяк.

in a letter to EU for mins, the FM of #Ukraine thanks for the support reg the military build-up by #Russia on the border & asks them to visit the contact line in #Donbas "at the earliest possible time" to witness situation & "send a poweful message of solidarity to the Ukr ppl"