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Кулеба пригласил коллег из стран ЕС как можно скорее посетить линию соприкосновения на Донбассе - СМИ

Понедельник, 12 апреля 2021, 15:38

Министерство иностранных дел Украины пригласило своих коллег из стран Евросоюза поскорее осуществить визит на линию соприкосновения на востоке Украины, чтобы своими глазами увидеть ситуацию.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"В письме к министрам с иностранных дел стран ЕС Министерство иностранных дел Украины поблагодарило за поддержку в связи с наращиванием Россией своих сил на границах и пригласило их посетить линию столкновения на Донбассе "в самый быстрый возможный срок", чтобы воочию увидеть ситуацию и "подать мощный сигнал солидарности украинскому народу", - сообщил Джозвяк. 

На официальных страницах МИД Украины уведомления об этом пока нет.

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Напомним, ранее представитель Европейской службы внешних действий заявил, что ЕС поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.

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