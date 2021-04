Кулеба запросив колег з країн ЄС якнайшвидше відвідати лінію зіткнення на Донбасі - ЗМІ

Міністерство закордонних справ України запросило своїх колег з країн Євросоюзу якнайшвидше здійснити візит до лінії зіткнення на сході України, щоб на власні очі побачити ситуацію.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"У листі до міністрів із закордонних справ країн ЄС Міністерство закордонних справ України подякувало за підтримку у зв’язку з нарощуванням Росією своїх сил на кордонах та запросило їх відвідати лінію зіткнення на Донбасі "у найшвидший можливий час", щоб на власні очі побачити ситуацію та "подати потужний сигнал солідарності українському народу", - повідомив Джозвяк.

in a letter to EU for mins, the FM of #Ukraine thanks for the support reg the military build-up by #Russia on the border & asks them to visit the contact line in #Donbas "at the earliest possible time" to witness situation & "send a poweful message of solidarity to the Ukr ppl"