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Кулеба запросив колег з країн ЄС якнайшвидше відвідати лінію зіткнення на Донбасі - ЗМІ

Понеділок, 12 квітня 2021, 15:38

Міністерство закордонних справ України запросило своїх колег з країн Євросоюзу якнайшвидше здійснити візит до лінії зіткнення на сході України, щоб на власні очі побачити ситуацію.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда". 

"У листі до міністрів із закордонних справ країн ЄС Міністерство закордонних справ України подякувало за підтримку у зв’язку з нарощуванням Росією своїх сил на кордонах та запросило їх відвідати лінію зіткнення на Донбасі "у найшвидший можливий час", щоб на власні очі побачити ситуацію та "подати потужний сигнал солідарності українському народу", - повідомив Джозвяк. 

На офіційних сторінках МЗС України повідомлення про це наразі немає. 

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Нагадаємо, раніше речник Європейської служби зовнішніх справ заявив, що ЄС  підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів і закликає Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України. 

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