В Германии экоактивисты подали иск против "Северного потока-2"
Немецкая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в административный суд Гамбурга иск против проекта "Северный поток-2".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.
Иск направлен против разрешения на строительные работы ответственным Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH), как во вторник объявил DUH. Представитель административного суда подтвердил получение иска.
По словам DUH, климатические и экологические аргументы игнорируются при строительстве трубопровода.
Ранее BSH отвергала возражения DUH и Naturschutzbund Deutschland (Nabu) о разрешении на строительство с середины января. Тогда власти разрешили "Северному потоку-2" продолжать строительство в водах Германии.
Без этого разрешения "Северный поток-2" не мог прокладываться в водах Германии до конца мая. В настоящее время его прокладывают в водах Дании.
Ожидается, что "Северный поток-2" будет транспортировать 55 млрд кубических метров природного газа из России в Германию. По данным проектной компании с начала апреля, 95% трубопровода уже проложено.