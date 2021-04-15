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НАТО поддержал новые санкции США против России

Четверг, 15 апреля 2021, 15:43

Североатлантический альянс поддержал решение Соединенных Штатов ввести новые санкции протии России в ответ на кибератаки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

"Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России. Союзники принимают меры индивидуально и коллективно для укрепления коллективной безопасности Североатлантического альянса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также постоянное нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.

"Союзники будут продолжать работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что остаются открытыми для периодического и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным.

"Мы сожалеем, что Россия продолжает игнорировать приглашение НАТО в начале 2020 года провести заседание Совета Россия-НАТО", - заявили в Брюсселе.

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США Украина-НАТО санкции
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