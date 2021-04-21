В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Еврокомиссия предложила в среду новые правила и действия, направленные на регулирование использования искусственного интеллекта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

"Что касается искусственного интеллекта, доверие является обязательным. С учетом этих знаковых правил ЕС возглавляет разработку новых глобальных норм, чтобы убедиться, что искусственному интеллекту можно доверять. Установив стандарты, мы можем проложить путь к этическим технологиям во всем мире и обеспечить сохранение конкурентоспособности ЕС на этом пути. Наши правила будут применяться там, где это строго нужно: когда речь идет о безопасности и основных правах граждан ЕС ", - сказала вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Проект правил устанавливает ограничения по использованию искусственного интеллекта в целом ряде видов деятельности, от самостоятельного управления автомобилями до принятия решений о найме, отборе по зачислению в школу и проверке экзаменов. Он также будет касаться использования искусственного интеллекта правоохранительными и судебными системами - сферами, которые считаются "высокорисковыми", поскольку могут угрожать безопасности людей или основным правам.

Некоторые виды использования искусственного интеллекта будут вообще запрещены, включая распознавание лиц в реальном времени в общественных местах, хотя существуют некоторые исключения по национальной безопасности и других целей.

Правила имеют далеко идущие последствия для крупных технологических компаний, включая Amazon, Google, Facebook и Microsoft, которые вложили ресурсы в разработку искусственного интеллекта, а также для многих других компаний, которые используют эту технологию в области здравоохранения, страхования и финансов.

Компаниям, которые будут нарушать новые правила, для обсуждения и внедрения которых, как ожидается, понадобится несколько лет, могут угрожать штрафы в размере до 6 процентов мировых продаж.