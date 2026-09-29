В Польше водитель въехал в группу людей: один человек погиб

В селе Дахова недалеко от Познани в Польше автомобиль врезался в группу людей; сначала происшествие рассматривалось как ДТП, однако полиция предполагает, что инцидент носит уголовный характер.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Как отмечается, происшествие произошло после 14:00 в понедельник, 28 сентября, недалеко от железнодорожного переезда в селе Дахова, входящем в состав гмины Курник.

По предварительным данным полиции, 39-летний мужчина сел за руль автомобиля, ускорился и врезался в группу людей.

В результате наезда трое человек получили травмы и были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжёлое, а вечером стало известно, что он скончался в больнице.

Погибшим оказался брат водителя. После наезда 39-летний мужчина покинул место происшествия, однако впоследствии полиция его задержала.

Правоохранители пока не обнародовали все результаты расследования. В то же время предварительные данные свидетельствуют о том, что некоторые люди, причастные к инциденту, "ранее имели судимости за разбой и участие в организованной преступной группе".

Вечером 26 августа мужчина въехал на своём автомобиле в группу людей возле бара в Кане, что на северо-западе Франции; в результате инцидента один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

А перед этим в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль врезался в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.