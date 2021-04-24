Словакия запретила охоту на волков

Министерство окружающей среды Словакии включило волка в число защищенных животных, и отстрел волков станет уголовным преступлением 1 июня 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Словацкое министерство сельского хозяйства ранее разрешило охоту на 50 волков в течение сезона 2020/2021, обосновывая это увеличением популяции этого зверя и необходимостью охраны выращивания овец в горных районах. По подсчетам, в Словакии проживает около 700 волков.

Однако министр охраны окружающей среды Ян Будай давно отмечал, что охота на волков нарушает структуру и поведение стай.

"Стаи, в которых охотники убили лидеров, начали отдавать предпочтение охоте на овец и подобному скоту как более доступной пище", - сказал Будай.

С июня 2021 в Словакии запрещается не только убивать волка, но и ловить его, содержать в неволе, перевозить и продавать.

Вместе с тем, в Словакии сохраняется проблема медведей, которые часто подходят к жилью людей и пытаются найти пищу в мусорных контейнерах. Медведь является защищенным животным в стране, и исключение для его отстрела предоставляет Министерство окружающей среды.