В Польше задержали украинца за кражу с завода 120 посудомоечных машин

В польском городе Радомско задержали украинца, который под видом работника транспортной компании попытался убрать из состава товар общей стоимостью 109 000 злотых (более 800 000 гривен).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике местной полиции. Инцидент произошел еще 21 апреля.

Полиция приехала на запрос работников завода в промзоне Радомско, которые заявили, что водитель грузовика попытался вывезти товары компании.

Мужчина въехал на территорию завода с документами, которые впоследствии оказались подделкой, согласно которым в машину должны были загрузить 120 посудомоечных машин для транспортировки в Германию.

Однако во время загрузки товара у ответственных работников появились подозрения, что водитель действительно представляет компанию-партнера. Процесс остановили, на место вызвали полицию.

Во время обыска полиция обнаружила фальсифицированную транспортную документацию. Сам задержанный, как выяснилось, имел ряд удостоверений личности с разными именами и гражданствами. Сначала он делал вид, что является гражданином Словакии. В итоге следователи установили, что это 28-летний гражданин Украины.

23 апреля по запросу он прокуратуры был арестован на три месяца. Максимальная санкция за мошенничество - до 8 лет лишения свободы.