Горбатый кит, которого спасали в Германии, найден мертвым у берегов Дании

Горбатый кит, которого на этой неделе нашли мертвым у берегов датского острова, был опознан как тот самый млекопитающий, которого две недели назад выпустили на волю в результате длительной спасательной операции в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство по охране окружающей среды Дании новостному агентству Ritzau.

Накануне агентство заявило об отсутствии указаний на то, что найденный кит – это тот самый, которого спасали в Германии. Однако теперь такое подтверждение есть.

"Теперь можно подтвердить, что горбатый кит, выбросившийся на берег в Ангольте, – это тот самый кит, которого ранее выбросило на берег в Германии и которого пытались спасти", – заявила представительница датского агентства Джейн Хансен.

Она добавила, что условия в субботу позволили сотруднику датского агентства по охране природы найти и извлечь устройство для отслеживания, которое все еще было прикреплено к спине кита, и "положение и внешний вид устройства подтверждают, что это тот самый кит, с которым работали в немецких водах".

Мертвого кита обнаружили в четверг недалеко от небольшого острова Ангольт в широком проливе между Данией и Швецией, соединяющем Балтийское море с Северным.

Еще 5 мая Немецкий морской музей в Штральзунде допустил, что горбатый кит, за спасением которого неделями следила вся страна, мог погибнуть.

Самца кита в возрасте от четырех до шести лет впервые заметили на мели в Балтийском море в начале марта. В течение примерно 60 дней, предшествовавших его транспортировке, он проводил около двух третей времени на мелководье.

В конце концов его отбуксировали к барже возле острова Поэль, которую затем прицепили к буксиру. Кит был выпущен в Северное море 2 мая.