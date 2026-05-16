Лидер Reform UK: мы поддерживаем Украину, но над нашими зданиями не будет иностранных флагов

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж прокомментировал решение новой администрации графства Эссекс снять флаг Украины, который развевался у здания совета графства с марта 2022 года.

Об этом Фарадж написал в соцсети Facebook, сообщает "Европейская правда".

В графстве Эссекс новоизбранная администрация партии Reform UK сняла украинский флаг, который развевался у здания совета в Челмсфорде. Фарадж подтвердил, что украинский флаг там заменили на флаг Великобритании.

"Мы, конечно, поддерживаем народ Украины, но при правлении партии Reform UK над нашими государственными зданиями не будут развеваться иностранные флаги", – написал Фарадж.

Председатель совета Питер Харрис назвал это решение "моментом гордости". "Замена флага Украины не умаляет поддержку и щедрость, которые жители Эссекса проявляют по отношению к народу Украины с 2022 года, и я знаю, что это будет продолжаться и в дальнейшем", – заявил при этом Харрис.

Напомним, 65% британцев считают, что Reform UK имеет реальные шансы прийти к власти.

После недавних местных выборов, на которых Лейбористская партия понесла потери, Фарадж заявил об исторических изменениях в британской политике.