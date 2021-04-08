Украина направила в Гаагу доказательства Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта

Офис генпрокурора отправил в Международный уголовный суд информационное сообщение o фактах убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в Офис прокурора Международного уголовного суда направлено очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области.

"Прокуроры Департамента по преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года", - говорится в заявлении ведомства.

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей".

При обеспечении в районе Иловайская "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

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Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый "министр обороны ДНР", и ВС страны-оккупанта запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - взято в плен, одного пленного убили.

"Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающую "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.